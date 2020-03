Jussi Adler-Olsen: «Vi racconto i miei eroi, che lottano per il bene comune»

Ultimo aggiornamento: 17:15

Vittima numero 2117 è l'ultimo romanzo di Jussi Adler-Olsen (Marsilio), nuova stella del crime danese. La sua serie dedicata al detective Carl Mørck e alla Sezione Q della polizia di Copenhagen (quella dei casi dimenticati), ha venduto venti milioni di copie. Questa è la sua ottava indagine.«Carl è un persona molto schietta, cosa che lo può rendere impopolare, ma allo stesso tempo è un detective brillante e rispettato; è piuttosto pigro, ma sempre pronto a togliere i piedi dal tavolo quando assiste a ingiustizie e si sente chiamato a intervenire. Non c'è posto per l'indolenza nella polizia e lui stesso non sopporta di vedere indagini condotte male o superficialmente. Ma Carl è anche un uomo a cui importa molto degli altri, non soltanto del suo team. Le critiche più spietate le riserva a se stesso».«Non ho curato io la sceneggiatura, ma sto seguendo la produzione da vicino, e conosco il cast. Sono stato poche settimane fa a Praga, sul set».«La storia di Assad è la chiave del romanzo, e quindi non posso svelare molto. Ma di certo l'immagine della vittima scatena in lui una reazione che va dalla crisi di nervi alla speranza, dal riemergere di memorie terribili alla necessità di agire».«Nella Sezione Q hanno imparato a conoscerlo e - immagino - ad amarlo. I lettori hanno appreso molte cose su di lui, ma solo attraverso alcuni frammenti di una vita complicata, emersi di tanto in tanto. E spesso si tratta di elementi da prendere con il beneficio del dubbio, come si capirà leggendo il romanzo».«Sì, e credo che il più grande errore sia stato intervenire senza un mandato dell'Onu. Questo continuerà ad avere conseguenze nella comunità internazionale, per molti anni a venire».«Si tratta di un problema terribilmente complicato. Ciò che mi ha ispirato è un tabellone in una spiaggia di Barcellona, con il numero delle vittime nel Mediterraneo, costantemente aggiornato. Una volta, durante la mia corsa mattutina, mi sono fermato a riflettere. Le vittime non sono soltanto dei numeri, ma persone normali, dotate di paure, speranze, sogni».«Ho sempre un punto di vista positivo, credo che valga sempre la pena di combattere per il bene comune. Per me, il Male è l'abuso di potere; e credo veramente che sia possibile reagire, sottrarsi al dominio altrui. È un meccanismo che sviluppo in tutti i miei romanzi».«Ho promesso dieci capitoli, e siamo arrivati all'ottavo. Quindi, sì, altri due sono in arrivo».«Vivo vicino al centro di Copenaghen e amo girare per la città. Mi piace il cinema, il teatro e vado spesso allo zoo, che si trova vicino a casa mia. Il tempo libero lo passo con la mia famiglia, soprattutto mia moglie, che però adesso ha una forte concorrente: la mia nipotina di sei mesi. L'adoro, starei sempre con lei».«I thriller mi danno molta libertà di scrivere ciò che mi piace - quindi penso proprio che continuerò ad attenermi a questo genere letterario».