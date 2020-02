Camus, King, Saramago, Koontz: la letteratura al tempo del coronavirus

Ultimo aggiornamento: 12:28

La letteratura spesso anticipa la realtà; non stupisce quindi che nelle classifiche dei libri più acquistati online - al tempo de coronavirus - figurino capolavori come "La peste" di Albert Camus e "Cecità" di José Saramago, mentre aumenta l’interesse per libri che hanno raccontato altre epidemie immaginarie, come "L’ombra dello scorpione" di Stephen King e il più profetico di tutti, "Abisso" (titolo originale “The Eyes of Darkness”) dello scrittore statunitense Dean Koontz."La peste" è un romanzo del 1947, di recente ripubblicato da Bompiani. Lo scrittore, insignito del Nobel nel 1957, immagina un’epidemia di peste bubbonica nella città di Orano, nell’Algeria ancora sotto il dominio francese. Il suo protagonista, il medico Bernard Rieux (che è anche l’io narrante), incarna l’ultimo baluardo dell’umanità, in una città che diventa la prigione dei suoi abitanti (molti critici hanno visto in lui anche l’emblema della resistenza contro il nazismo). Difficile non pensare alla psicosi di questi giorni, alle “zone rosse” e ai cordoni sanitari. Il libro, che ha avuto un grandissimo successo all’epoca della sua pubblicazione, racconta l’eterna lotta dell’umanità contro il Male; tenendo sempre presente che «ci sono negli uomini più cose da ammirare che non da disprezzare».In "Cecità" (1995) un altro premio Nobel, il portoghese José Saramago (morto nel 2010 a 88 anni) racconta, attraverso la metafora dell’incapacità di vedere, gli effetti di una epidemia nella società. Ensaio sobre a cegueira è la storia di un morbo misterioso, che colpisce proprio la vista, e della quarantena a cui vengono sottoposti i malati. Nessuno dei personaggi ha un nome, e tutti vengono contrassegnati con le loro caratteristiche: il paziente zero, il primario, la moglie del paziente zero, il corridore. Di fronte alla morte, sembra dire Saramago, non abbiamo più nome. L’epidemia è motivo di sciacallaggio, e il cibo diventa un’ossessione, come nei supermercati presi d’assalto per il coronavirus. Il romanzo è anche un feroce atto d’accusa contro la cecità degli uomini nei confronti dei grandi emergenze mondiali: «È una vecchia abitudine dell’umanità passare accanto ai morti e non vederli»."Abisso" è il libro che più ha stupito, per la sua capacità di prevedere l’emergenza di questi giorni. E il bello è che Dean Koontz ha anche previsto l’anno - il 2020 - in cui un virus denominato Wuhan 400, creato dall'uomo e sottratto a un laboratorio cinese, dilaga nel mondo, provocando una gravissima polmonite. Koontz - il cui libero di quarant'anni fa è stato subito ripubblicato da Fanucci - è un insegnante d’inglese della Pennsylvania, che ha scritto diversi bestseller, come “Il silenzio uccide”, opzionato per diventare un film dalla Paramount. L'unica differenza sostanziale - rispetto alla realtà - è che l'agente patogeno non è arrivato da un pipistrello ed è arrivato da noi con un "salto di specie", bensì da un esperimento umano. Ma non prendetelo come un incoraggiamento a credere alle fake news."L’ombra dello scorpione", del maestro dell’orrore Stephen King , è invece un romanzo apocalittico, che immagina una pandemia provocata da un virus - sfuggito anch’esso da un laboratorio - capace di infettare (e quindi uccidere) il 99,4 per cento della popolazione globale. Lo scrittore del Maine immagina una terra spopolata, in cui il Bene e il Male si fronteggiano in una lotta all’ultimo sangue. Si tratta di un libro-mondo, di oltre 1.300 pagine nella sua versione integrale, che richiese più tempo all’autore per la stesura finale: ben sedici mesi di lavoro. Anche questo romanzo è una riflessione sulla capacità dell’uomo di riscattarsi, e soprattutto di imparare dai propri errori. «Quando si morde la mano che ti nutre - scrive King - bisogna aspettarsi che quella mano tesa si stringa in un pugno».