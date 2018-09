Tutti pazzi per Yoongi

아미 방탄 모두 보라해💜 pic.twitter.com/Gjas1GCU4i — 방탄소년단 (@BTS_twt) 9 settembre 2018

Mi sveglio presto e Yoongi ha già ben che finito la Live 😭 mi trema il culetto al solo pensiero che manca ancora Tae e che domani ho un esame... Oppa abbi pietà non voglio perderti!!! — 🌸🐾 Yvonne 🐾🌸 (@HisukeV_chan) 11 settembre 2018

Mi sono appena svegliata e mi sono persa la live di Yoongi. Come bestemmiare di primo mattino! — Chià will see bts | -32🎤 (@damnposa) 11 settembre 2018

In live una fan ha detto a Yoongi "sposami" e lui sorridente ha fatto "porta i documenti di matrimonio a Seoul".

Posso immaginare adesso come stia quell'army, spero stia bene e che beva molta acqua. — Yodaℓ;🌻 (@justignorance_) 11 settembre 2018

yoongi ha imitato il ringhio di holly he's the CUTEST soprattutto per come arriccia il nasino uwu pic.twitter.com/whEiC70D1w — ᴀʀʀɪᴀɴɴᴇ 🐋 (@oblivyoongi) 11 settembre 2018

Mentre il mondo ricorda la tragedia dell'attentato dell'11 settembre, scala la classifica dei trend italiani l'hashtag su Twitter "Yoongi". Secondo un sondaggio condotto da Ey in collaborazione con Ipsos e il Centro Studi Intesa Sanpaolo, il 30% delle famiglie non ha una connessione internet. E chi ce l'ha viene travolta dalla mania per Yoongi. Chi è costui? Min Yoon-g fa parte di una boy band sudcoreana, e conosciuto come SUGA e condivide ogni attimo della sua vita su Twitter scatenando la passione di migliaia di persone. Qualche esempio: nel video della hit Idol, SUGA indossa uno scintillante maglione con paillettes che raffigura Biancaneve di Gucci. I giovanissimi impazziscono per quel lussuoso capo di abbigliamento e inondano Twitter delle sue foto.Oggi, 11 settembre, su Twitter scorre una valanga di cinguettii con lo stesso mood: «Ho perso la diretta di Yoongi!».Insomma, c'è una vera mania per questo ragazzo.La "republica.pe" svela la vera storia di questo giovane autore e cantante e spiega: "Nonostante avesse un grande talento, il giovane non aveva il sostegno necessario dalla sua famiglia e vendeva anche i testi delle sue canzoni con l'intento di sostenere le spese della sua umile casa". La sua famiglia avrebbe preferito studiasse, e solo il fratello sapeva del provino che gli avrebbe cambiato la vita. Poi a 20 anni ha fatto il suo debutto nel gruppo BTS nel 2013. E così SUGA è diventato un fenomeno.Il video su YouTube "Agust D 'Agust D' MV" ha 43.462.515 di visualizzazioni.E adesso tutti impazziscono per Yoongi. Anche il giorno dell'anniversario dell'11 settembre.Martedì 11 Settembre 2018, 09:52