I FrigoBook salveranno Roma dai rifiuti...

Ultimo aggiornamento: 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe essere la soluzione al problema dello smaltimento dei, quelli che molti romani preferiscono abbandonare agli angoli della strada piuttosto che nei centri di raccolta.Era il 2016 edichiarò: «È un po' strano, ce ne sono troppi» riferendosi ai frigoriferi in strada nella capitale. La frase suscitò ironicamente il tormentone del «».A distanza di tre anni i frigoriferi continuano a inondare strade isolate di periferia di. Un esempio sono gli stradoni vicini a via dell'Archeologia, la strada principale di Tor Bella Monaca. Nonostante le bonifiche e i controlli dei vigili, le zone "terra di nessuno" spuntano come funghi a, mentre molti residenti continuano a chiedere l'installazione di foto-trappola per stanare gli incivili.A Roma Sud, in attesa di una soluzione, un piccolo quartiere si è inventato un nuovo modo per riciclare i frigoriferi. Dopo un ampio dibattito sul gruppo di quartiere dicreato su, i residenti si sono inventati il. Un frigorifero non più utilizzato usato come libreria, da posizionare nel parchetto dei bambini.«Non è neanche una piazza, perché non ne abbiamo - racconta Mario Pericolini, del comitato di quartiere - nelsarà posizionata la sezione letteratura giovanile per il parchetto bimbi». Sempre qui avevano inventato la casetta per lo scambio dei libri, poi la bibliocabina.«Nel parchetto - spiega - abbiamo colorato le panchine con tematiche relative alla lotta contro il bullismo e la violenza sulle donne». Un'idea tutta nata online, dove Facebook fa da moltiplicatore delle energie dei