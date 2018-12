Alle periferie piace "glocal", su Facebook nasce "+ vicini"

Ultimo aggiornamento: 21:04

A metà tra la "" e "" con un pizzico de "" nato anel quartiere Appio-Latino-San Giovanni. Sul web c'è una nuova esperienza di condivisione per "la cura e il controllo" di un tratto di quartiere, quello dove si vive.Ancora una volta, dalla, viene lanciato un progetto di "resilienza", di riscatto contro il degrado, grazie alleDopottutto, è proprio da qui, da, dal quartiere che non si arrende, che è partito l'esposto depositato in Procura contro il Comune di Roma e Ama per l'emergenza rifiuti che attanaglia Roma Est. Siamo in periferia, anche la stazione Termini dista poco più di 5 chilometri. Siamo fuori dalle Mura Aureliane anche se Porta San Giovanni dista appena 4 chilometri.La voglia di combattere in un quartiere storico, multietnico, che fa fatica a riconoscersi ormai, tra cassonetti incendiati, bus che non passano, spaccio e degrado, ha scaturito il progetto, definito ancheda realizzare attraverso la creazione di micro-gruppi Facebook per raccontare non tutto il quartiere, ma le singole vie. Un'attenzione, quindi, sempre più a quello che succede a pochi passi da noi, un ritorno al "locale" profetizzato dalla teoria della "glocalizzazione" da contrapporre a quella della "globalizzazione", una tendenza a riavvicinarsi a chi abbiamo ignorato per anni, in nome delle amicizie virtuali.I residenti hanno creatonella quale il quartiere viene diviso in zone: cliccando sull'area dove si vive viene mostrato il link del gruppo Facebook della via.: «E' un contenitore che raccoglie ed accoglie tutti quei cittadini che sentono il bisogno di relazionarsi e collaborare con il proprio vicinato per concentrare l'attenzione verso la cura e il controllo di quel pezzetto di territorio che sentono più vicino perché, la zona di residenza. Lo scopo è di comunicare ed agire insieme per realizzare, e di conseguenza si ripercuota su tutto il quartiere di Torpignattara».che gli iscritti potranno fare ci sono lo sviluppo del, favorire collaborazioni in una sorta di scambio di competenze di carattere domestico e urbano, organizzare attività di pulizia delle strade ad esempio, ma anche coinvolgere gli stranieri che abitano nel quartiere facendoli sentire parte e quindi ottenere anche da loro rispetto., ossia si invitano i residenti a stare con gli occhi aperti e comunicare in tempo reale, attraverso le chat dei gruppi, spaccio, furti, vandalismo. Solo all'ultimo, perché ai cittadini dinon piace essere identificati solo con il degrado. Perché qui, ci sono le raccolte fondi spontanee per restaurareper pulire le strade vicino alle scuole, i murales dello street artist di fama internazionale e che all'Estero di ci invidiano,. E da oggi c'è anche il progetto