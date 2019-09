Dalle "stalle" alle stelle... A Roma si può

Ultimo aggiornamento: 18:05

C'è un angolo di Roma conosciuto alle cronache soprattutto per gli accampamenti abusivi che vengono ciclicamente rimossi e altrettanto ciclicamente tornano. E' conosciuto anche per i roghi tossici e per il degrado.Ma da tempo molti residenti stanno cercando di strappare all'"inferno" l'area. Come? Creando sui social una community, organizzando eventi. Si sono uniti nella onlus "Amici di Conca d'oro Asp" molti residenti del Parco delle Valli, un'area verde che fa parte della riserva naturale valle dell'Aniene. Lungo l'Aniene, a Roma, sono moltissimi gli accampamenti abusivi.Se l'abbandono, troppo spesso, trasforma i parchi di Roma in enormi baraccopoli, teatro di roghi tossici, è la passione dei romani a risollevare le sorti dei luoghi pubblici. E il 7 settembre si guarderanno le stelle, spazzando via almeno per un po' l'incubo che l'ennesima preziosa area verde della Capitale strapiombi nel degrado.La Onlus ha organizzato un evento gratuito: «Si potranno osservare attraverso i molti telescopi che l’Accademia delle Stelle allestirà per far ammirare al pubblico, adulti e bambini, le meraviglie del cielo: di giorno osserveremo il Sole attraverso appositi telescopi solare, e, più tardi, gli strumenti saranno puntati sulla Luna e sulle stelle. Durante la serata, l’astrofisico Paolo Colona terrà anche una “guida al cielo” attraverso la quale tutti impareranno a riconoscere stelle, pianeti e costellazioni e ne scopriranno alcuni segreti».