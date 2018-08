Attacchi informatici, anche i condizionatori nel mirino

Non solo gli smartphone, ma ormai nel mondo virtuale dove tutto è interconnesso anche impianti di riscaldamento elettrici, condizionatori e scaldabagni possono essere l'obiettivo di attacchi informatici. Oggetti apparentemente "innoqui", ma se collegati al web possono diventare vulnerabili ed essere la causa di black out.Ad affermarlo è una ricerca dell'università di Princeton presentato alla Usenix Security Conference di Baltimora. Gli esperti informatici hanno simulato attacchi in cui gli hacker prendono simultaneamente il controllo di più dispositivi creando una cosiddetta botnet, una rete di computer infettati.«Le reti elettriche sono stabili se l'offerta è uguale alla domanda - spiega a Wired Saleh Soltan, uno dei ricercatori -. Con una grande rete di dispositivi Iot si può veramente manipolare la domanda, cambiandola improvvisamente, in qualunque momento».Gli esperti hanno simulato un attacco a una rete in grado di servire 38 milioni di persone, ad esempio quella del Canada. Un "salto" nella domanda di appena l'1%, corrispondente a poche decine di migliaia di dispositivi sotto controllo degli hacker, potrebbe provocare blackout a catena. «Secondo il modello elaborato una botnet potrebbe anche agire in modo più sottile, aumentando la domanda in alcune zone e facendola cadere in altre, provocando comunque black out locali molto più difficili però da identificare come causati da un attacco». Mercoledì 22 Agosto 2018, 11:25