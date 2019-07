Due donne, 25 gatti e un po' di pusher

Ultimo aggiornamento: 20:35

Ci sono due donne, soltanto donne, che da giorni stanno sfidando pusher, sbandati e drogati per salvare dei gatti. E raccontano la loro storia su Facebook.Capita a Roma, nell'enclave Villa Certosa, enclave di Torpignattara. Nella periferia di Roma Est c'è un immobile che cade a pezzi, posto sotto sequestro, dove sono rimasti 25 gatti. Nunzia e Luciana dell'associazione "I gatti di Torpignattara" senza timori vanno a portare da mangiare a questi gattini.«Sono in tutto circa 25 gatti, tra cuccioli ed adulti» racconta Luciana che usa Facebook per lanciare appelli. Da settimane sta chiedendo aiuto prima per catturare gli animali (sono forastici) poi per trovargli una collocazione. Non è semplice addentrarsi in via degli Angeli e camminare tra cumuli di riuti, topi, sotto la minaccia di sbandati e drogati.Ma loro, Luciana e Nunzia lo fanno e grazie all'appello su Facebook hanno già salvato cinque gattini. «Nunzia è il mio supereroina - dice Luciana - tutti i giorni per 365 giorni l'anno anche se piove, nevica o fa 40 gradi va da loro». Nunzia «è stata anche nominata gattara dell'anno durante la festa che organizza ogni anno l'associazione».