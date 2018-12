Omo Magno e Marchino Stura Tombino, super eroi romani contro il degrado

Ultimo aggiornamento: 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Eravamo venuti qui per sturare i tombini, invece ci siamo messi a raccogliere i sacchetti dell'immondizia rimasti fuori i cassonetti». Sui social di quartiere c'è una nuova coppia diche combatte contro ildella città.Si chiamanoe compiono le loro missioni ai. «Fallo con noi» è lo slogan dei loro video in diretta sul gruppo Facebook di quartiere. Le loro identità sono segrete, come ogni super eroe che si rispetti.Il loro impegno è nato quando Roma, dopo uno degli ultimi acquazzoni, è rimasta allagata per le caditoie ostruite e non pulite. Con una pala si sono messi a pulire le caditoie. «Missione controllo tombini prima che piova con #marchinosturatombino», firmato«In piazzale Merollisono in condizioni orrende, intasati da terra e foglie... purtroppo con le nostre semplici attrezzature non siamo in grado di liberarli» scrivono sui social.Il loro intervento viene richiesto anche da altri residenti. «Mandateci le vostre segnalazioni e le esamineremo....» dicono i due super eroi, un altro esempio di resilienza alla romana.Marchinostrua tombino dice che non rivelerà mai la sua identità. Omo Magno, invece, cerca un'auto spurgo in buone condizioni.