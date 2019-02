Arte Vs degrado, una battaglia social

Ultimo aggiornamento: 22:14

Da un atto di vandalismo, un, dietro la, ma anche a Settebagni, in estrema periferia.e via di pennello o di ago e filo per dimostrare che la città che resiste è più forte di quella che vuole degrado a tutti i costi.alcuni alberi hanno subito danni grazie alla follia di qualcuno. Un artista, che ha il suo laboratorio nella via, aveva deciso di "proteggerli" in un modo tutto particolare: li ha vestiti. E il progetto ha riscosso molto successo suLui, Duli Caja, albanese, è un sarto, ma anche un pittore, un artista insomma. I suoi quadri sono «realizzati con scampoli di tessuti, bottoni, spille e monetine, narrano le storie dell’emigrazione per mare e delle guerre fratricide nei Balcani, cucendo, in un’unica tela, i colori scuri della sofferenza e quelli chiari dell’attesa» spiega l'artista.Ha preso stoffe e ha vestito quegli alberi, creando una sfilata di moda molto particolare. L'evento è stato realizzato grazie al I Municipio diretto dal minisindaco Sabrina Alfonsi. Ha spiegato su Facebook l'assessore all'Ambiente anna Vincenzoni: «A Via Savonarola e nelle strade attigue più di una volta qualcuno, con vari sistemi, ha provato a far morire gli alberi. Davanti al laboratorio di Duli Caja ci sono riusciti. Da qui l'idea di vestire le piante e realizzaredove l'arte si fonde con l'ambiente». Dopo qualche giorno, i vandali hanno colpito ancora. Qualcuno ha rubato i vestiti agli alberi. Ma i "sapienti", siamo sicuri, non si arrenderanno. Proprio come non si sono arresi i bambini del quartiereAvevano reso unica la stazione ferroviaria con la loro arte, ma vandali avevano rovinato la loro opera. L'altro giornoe gli studenti insieme ai residenti hanno ripristinato il dipinto (la foto in alto). «Una esperienza eccezionale vedere i nostri ragazzi (classi III G ed F della scuola media Ungaretti di Settebagni) ripristinare l'albero delle identità con l'amore e la passione che solo la bellezza può regalare. Sono loro che stamattina hanno ripulito gran parte degli sfregi fatti la settimana scorsa sul "loro" mosaico donato alla comunità. E la comunità oggi ha risposto venendo in stazione ad aiutarli» si legge sul gruppo del comitato di quartiere di Settebagni.