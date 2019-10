Pavel, 9 anni, il pennello gentile che aiuta gli animali

Disegna animali, vende i quadri e con i proventi compra cibo per gli animali. lo chiamano "il pennello gentile", è un bambino russo di nove anni che dopo la perdita del suo cane, ha deciso di aiutare gli animali per tentare di allegerire il peso del suo dolore.Il progetto del piccolo, Pavel Abramov, viene diffuso tramite la piattaforma social russa VK . Cosa fa Pavel? Chiede agli appassionati di animali di inviargli una foto del loro amico, dipinge il ritratto e con i soldi compra cibo per gli animali. E ' un modo per lui di