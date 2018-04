Povertà, a sorpresa nel 2017 ci sono 1,8 milioni di "deprivati" in meno

La povertà, crescente e sottovalutata in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno, sarebbe uno dei fattori che ha determinato il trionfo del M5S nelle recenti elezioni politiche italiane del 4 marzo. Questo giudizio, largamente condiviso, poggia su ragioni piuttosto solide vista la crescita del fenomeno nell'ultimo decennio; e una parte delle (spesso confuse) discussioni post elettorali si è concentrata sulla possibilità di mettere insieme in qualche modo la proposta grillina del "reddito di cittadinanza" con il Rei, il progetto di reddito di inclusione avviato dal governo Gentiloni.Ma come sono andate le cose in particolare nell'anno che ha preceduto il voto? I dati Istat su povertà assoluta e relativa (entrambi basati sul concetto di "capacità di spesa") si fermano al 2016 evidenziando per quell'anno valori stabili o in leggera crescita. Ma ora, forse a sorpresa, sono arrivati da Eurostat altri numeri che segnalerebbero una vistosa inversione di tendenza. Si tratta dell'indicatore europeo di "severa deprivazione materiale", relativo alle persone che non riescono a portare a termine almeno quattro delle seguenti attività: pagare in tempo affitto o mutuo e utenze, riscaldare adeguatamente la casa, affrontare spese impreviste, mangiare carne o pesce regolarmente, prendere una settimana di vacanza all'anno, possedere una tv, una lavatrice, un telefono o una macchina. Persone insomma che si trovano in una situazione di forte disagio rispetto all'esigenza di una vita adeguata.In Italia la quota di "severamente deprivati" è più alta delle media europea. Nel 2017 però è scesa in modo marcato - in coerenza con l'andamento continentale- passando da 12,1 a 9,2 per cento. Si tratta del calo più marcato dopo quello della Romania. L'intera Ue è al 6,7 per cento, l'area dell'euro a 5,8. Guardando ai valori assoluti si passa dai 7,3 milioni del 2016 ai 5,5 dell'anno successivo: circa 1,8 milioni in meno di persone in stato di bisogno. Si tratta del numero più basso dal 2010. Sono cifre provvisorie che potranno essere verificate; l'indagine europea Silc è condotta in Italia dall'istat su un campione di 29 mila famiglie. Giovedì 26 Aprile 2018, 13:02