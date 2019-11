Con poche grandi imprese non siamo tra i grandi

Ultimo aggiornamento: 16:58

La piccola e media impresa è storicamente un vanto dell'economia italiana, anche se questo modello - per molti aspetti sicuramente positivo - porta con sé pure alcune ben note criticità in termini di produttività, spinta alla ricerca e all'innovazione, livello delle retribuzioni. Nel mondo politico però la visione del "piccolo è bello" sembra non conoscere crisi o ripensamenti: le "piccole e medie imprese" vengono in molti casi presentate come l'unica realtà da tutelare, in contrapposizione alle realtà più grandi spesso descritte come "multinazionali" o "grandi evasori" (mentre è abbastanza chiaro che nel nostro Paese l'evasione fiscale è soprattutto un fenomeno diffuso).Questo tipo di struttura produttiva pone il nostro Paese in una posizione anomale rispetto al resto d'Europa. Lo segnala sinteticamente anche Eurostat, evidenziando in un suo approfondimento , per i vari Paesi, la componente di valore aggiunto derivante dalle aziende con più di 250 occupatti e quella che invece viene da tutte le altre (è escluso il settore finanziario). La media europea vede le grandi al 43,8 per cento, con Germania e Francia che fanno leggermente meglio, intorno al 45. La Spagna è sotto la media al 39 circa, ma il livello italiano è decisamente più basso, con un 32,7 per cento che ci ricorda come oltre due terzi dell'economia dipendano dalle Pmi. Le micro-imprese, quelle con un numero di dipendenti inferiore a 10, valgono da sole circa il 27 per cento del valore aggiunto totale.