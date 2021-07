Incidente a Velletri, morto un uomo: l'auto finisce in un fosso e si ribalta più volte

Domenica 18 Luglio 2021, 21:36 - Ultimo aggiornamento: 21:38

Un incidente stradale mortale è avvenuto nel pomeriggio in via dei Cinque Archi, strada provinciale Velletri-Nettuno in Località Campoverde al confine con Aprilia. Una Fiat Punto in direzione Nettuno è finita fuori strada ribaltandosi più volte in un fosso. Sono intervenuti i carabinieri i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Stanno operando anche alcuni mezzi speciali e carri attrezzi per sollevare la macchina e permettere l'intervento di rimozione da parte dei vigili del fuoco del conducente che è rimasto incastrato dentro alle lamiere della macchina. È un uomo di 49 anni, residente a Velletri, che viaggiava da solo. Forse ha avuto un malore.