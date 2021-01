Ha tentato la via del crimine nel centro di Velletri ma gli è andata male. Un ragazzo di sedici anni è stato arrestato dalla Polizia di Velletri sabato sera. Ora è accusato di rapina aggravata e minacce e per lui potrebbe aprirsi un percorso di rieducazione e di reinserimento nella comunità. Il sedicenne di origini africane ha alle spalle già qualche precedente simile, risalente a quando abitava in un’altra regione del centro Italia. Forse ha pensato che a Velletri, dove vive da qualche tempo con la sorella, senza i genitori, potesse farla franca o che il suo comportamento sarebbe stato tollerato. Niente di più sbagliato perché in poco tempo gli agenti di Polizia, diretti dal vice questore Luca De Bellis, l’hanno rintracciato e portato in Commissariato. Tutto si è svolto in pochi minuti, sabato sera, nel centro storico della città più grande dei Castelli romani. Intorno alle 19 il ragazzo è riuscito a mettere a segno un colpo ai danni di un gruppetto di ragazzi, poco più giovani di lui. Li ha avvicinati mentre passeggiavano nel centro storico e li ha minacciati. Nascondendo la mano dietro a un giaccone, ha fatto capire di avere un’arma e che se non gli avessero dato i loro soldi l’avrebbe usata. I ragazzi si sono impauriti, hanno messo le mani in tasca e gli hanno consegnato il loro denaro: circa settanta euro. La rapina ai coetanei è stata forse una prova che ha dato fiducia al novello rapinatore per tentarne un’altra. Vedendo che gli era andata bene, il sedicenne ha pensato di “salire di livello”, usando la stessa strategia. LA TECNICA È entrato in un negozio di via del Comune ed ha minacciato la commerciante che, fino a quel momento, era sola. Il giovane, tenendo la mano nascosta dal giaccone, ha cercato di far credere il peggio alla sua vittima. Poteva avere una pistola? O un coltello? La donna si è spaventata ma ha resistito, finché un cliente, entrato nel locale, non è intervenuto in suo soccorso. Il giovanotto si è dunque dato alla fuga ma, mentre scappava, è intervenuta una volante del Commissariato di Velletri, attivata dalla segnalazione fatta dai minorenni rapinati. Il sedicenne ha tentato di far perdere le proprie tracce tra i passanti ma gli agenti lo hanno comunque individuato, fermato e perquisito. Addosso gli hanno trovato i settanta euro sottratti nella prima rapina. L’arma che diceva di avere? Era un coltello che i Poliziotti hanno trovato nella tasca del giaccone. Per il sedicenne è così scattato l’arresto e il trasferimento nel Centro di Giustizia minorile di Roma in via Virginia Angelli. Di lui si occuperà la Procura dei Minori di Roma. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha dunque bloccando ogni eventuale velleità di percorrere “scorciatoie” illegali per avere qualche soldo da spendere. Starà al percorso di rieducazione recuperare il ragazzo e reinserirlo nella comunità.

