Continuano le iniziative di solidarietà per le persone in difficoltà. Dopo i tablet donati per gli studenti, la spesa sospesa, le donazioni alla rete Tivoli per Tivoli, ora un barbiere si è offerto di tagliare i capelli gratuitamente a chi non può permetterselo. L’iniziativa è di Angelo Di Pietro, (sopra in una foto pre Covid) in via Missoni 14, che si è offerto al Comune. Il Municipio ha accolto la proposta, sostenendola per come possibile. La barberia, quindi, sarà a disposizione in alcuni orari prestabiliti e prima occorre contattare il “numero amico” 3356088907, attivato dai Servizi sociali, al quale risponderà un’assistente che valuterà la richiesta e la trasferirà al barbiere di via Missoni. Il servizio gratuito prenderà il via oggi ed è disponibile dalle 15 alle 19.30. «È partita una vera e propria campagna spontanea di solidarietà dei tiburtini - spiega l’assessora al Welfare Maria Luisa Cappelli - verso i propri concittadini meno fortunati. Diversi commercianti e operatori economici della città si stanno via via unendo a quella parte di cittadinanza che sin dalla prima fase dell’emergenza sanitaria ha generosamente donato per poter aiutare le famiglie e le persone in difficoltà a causa della pandemia».

