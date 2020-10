Cerveteri: si perdono nel bosco, salvati dai vigili del fuoco

Brutta avventura ieri pomeriggio per una coppia, un uomo e una donna, residente a Ladispoli. I due nel pomeriggio hanno infatti deciso di fare una passeggiata in zona Cascatelle a Cerveteri, vicino al fiume Vaccina, ma quando è stato il momento di rientrare, hanno perso l'orientamento.

Per fortuna con i loro cellulari sono riusciti a dare l'allarme e allertare i vigili del fuoco. Questi ultimi, stabilito un contatto telefonico con i due dispersi, sono riusciti a farli arrivare in un punto dell'impervia zona e li hanno quindi salvati, portandoli fuori dal bosco con uno dei Defender in loro dotazione.

I due, in buone condizioni fisiche ma molto spaventati, appena visti i pompieri hanno manifestato una grande gioia. Il pomeriggio, infatti, volgeva al tramonto e hanno avuto paura di restare bloccati nel bosco.

