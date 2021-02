È stato sgomberato l’ex pronto soccorso di Maccarese. La struttura sanitaria in via Castel San Giorgio era occupata da diversi anni e questo impediva l’utilizzo dell’immobile di proprietà del comune di Fiumicino. «L'amministrazione comunale, di concerto con Regione e Asl Rm3, sta lavorando su un progetto per trasformare la condotta in una struttura di lunga degenza e un hospice – dice il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino -. Proprio nei mesi scorsi la Regione aveva comunicato la disponibilità a procedere con tale progettazione: ecco il perché si è reso necessario lo sgombero». Il primo cittadino ha quindi ringraziato gli agenti del commissariato di Fiumicino, con in testa il dirigente Catello Somma, per l’operazione che ha portato i sigilli sul portone d’ingresso della fatiscente struttura sanitaria.

