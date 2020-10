Ladispoli, impennata di positivi nella Rsa: torna l'incubo al Gonzaga

Ladispoli in ansia anche per il rapido aumento di positivi all’interno della Rsa Luigi Gonzaga di Ladispoli. L’Asl Rm 4 ha infatti confermato la presenza di 16 casi positivi, tra pazienti e operatori dipendenti nella struttura della via Aurelia. Un cluster a questo punto che preoccupa non poco i familiari che hanno i loro cari nella casa di cura.

La direzione del Gonzaga nei giorni scorsi aveva fatto sapere di aver attivato tutte le procedure di sicurezza per evitare situazioni difficili da gestire dopo la positività di 13 tra ospiti e dipendenti, poi in realtà scesi a 3 nelle ore successive. Ora invece lo scenario è totalmente cambiato come riferito dall’azienda sanitaria.

Oggi giornata nera per Ladispoli che nel bollettino ha conteggiato ulteriori 18 positivi (2 soli i sintomatici) arrivando a 131 rispetto al giorno precedente. Due invece le persone guarite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA