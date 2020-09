Ladispoli, il consigliere Cavaliere sul palco dei No Mask con la fascia tricolore

Ultimo aggiornamento: 12:58

Il consigliere comunale e capogruppo Fdi di Ladispoli Raffaele Cavaliere ieri è salito sul palco dei No Mask con la fascia tricolore addosso in rappresentanza della cittadina.Nel suo discorso ha parlato di vaccini che modificano il Dna trasformando le persone in cyborg e di denunce da presentare contro il premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.“In rappresentanza del sindaco e della Città di Ladispoli” dicono dal palco i negazionisti presentandolo. Il suo discorso: "Io mi aspettavo 4 milioni di persone come a Berlino, invece sono contento di parlare davanti a 2000 persone e questo fa capire chi è il popolo italiano. Secondo l’articolo 32 della Costituzione esiste la libertà di scelta e adesso vogliono vaccinarci noi tutti con dei vaccini che modificheranno il nostro DNA. Ma volete difendere la vostra natura o siete disposti a diventare dei cyborg con il controllo remoto imposto dai farmaci, facendoci imporre il 5G senza protestare?", le frasi più significative del capogruppo.