Ladispoli, apre la ruota panoramica e fa subito centro

Code lunghissime per potersi accaparrare un posto in cabina. Un successo l’esordio della ruota panoramica di piazza Rossellini a Ladispoli inaugurata dal sindaco, Alessandro Grando. Tra quelle itineranti, è una delle più grandi d’Europa, è alta 40 metri e viene dalla Spagna.

Si prevede anche oggi una giornata di boom soprattutto per le decine e decine di migliaia di vacanzieri romani ancora presenti in città per gli ultimi week end estivi. Il biglietto costa 8 euro mentre per i bambini prezzo ridotto a 5 e per un solo giro può contenere anche più di 100 persone.

Di sera la giostra si illumina e si può osservare mentre ruota da diversi punti della città dando un effetto ottico suggestivo. Durante la visita di Carlo Verdone venerdì scorso sulla ruota è stato proiettato il film “Un sacco bello” del 1980 sorprendendo il pubblico in piazza.

Qualche polemica non è mancata, specialmente da parte dell’opposizione politica che ha contestato l’installazione dell’imponente impianto in pieno centro urbano, struttura che resterà ancora tutto il mese di settembre e anche ottobre.

