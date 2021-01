Dodici nuovi assunzioni al comune di Guidonia Montecelio ma la scelta dei nuovi dipendenti sta suscitando polemiche e molte perplessità in città. Il Municipio ha “pescato” impiegati nelle graduatorie di altri enti, Allumiere, Fonte Nuova e l’unione dei comuni Valle del Reno, cosa che sebbene prevista ha scatenato le critiche. Ma infiamma la cittadinanza è la presenza, tra i neo assunti, di persone che avrebbero avuto incarichi politici sul territorio regionale con gruppi di maggioranza e di opposizione di Guidonia, Cinque Stelle, Lega e Pd. La gente è sconcertata: "Siamo nel mezzo di una catastrofe mondiale e qui ancora pensano imperterriti a spartirsi pure le piccole poltrone senza alcun "ritegno" Se la cosa è così come pare, è una offesa ai morti. Speriamo che qualcuno faccia chiarezza o infìdaghi. I cittadini vogliono sapere se tutto sta così oppure sono solo fantasie".

I nomi e i cognomi dei neo assunti con i presunti legami di partito sono stati pubblicati da un sito on-line di zona. Non c'è stata alcuna smentita. Né dall'amministrazione, né dai gruppi politici di Guidonia, né dagli interessati. Per arrivare velocemente all’assunzione del nuovo personale, un geometra, nove istruttori amministrativi e un contabile, la giunta guidata dal sindaco Michel Barbet ha deciso di ricorrere a graduatorie frutto di concorsi di altri municipi della hinterland romano. «Un meccanismo che critichiamo - spiegano i consiglieri del Polo Civico, Mauro De Santis, Mario Proietti e Mario Valeri - Ancora di più oggi. Sarebbe stato più utile indire concorsi nella zona: avrebbero garantito forze più e formate. Con la scelta di andare a pescare da altre graduatorie si perorre la via più facile. I migliori elementi probabilmente sono già stati scelti da altri enti». Sulla stessa linea Claudio Zarro, ex del M5S ora al gruppo misto: «Così - dice - si prendono risorse meno idonee rispetto a persone che avrebbero meritato di più. Capisco l’esigenza di assumere subito ma a fronte di una grande necessità di personale non sono poche unità a risolvere la situazione. Andava valorizzata la zona».

«I dipendenti provengono da graduatorie legittime e regolari - dice l’assessore al Personale di Guidonia Andrea Saladino -. L’urgenza di integrare le risorse per garantire i serizi ci hanno portato ad adottare procedure più rapide».

