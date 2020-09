Friedkin, neo patron della Roma, fa base a Ladispoli

“Un americano a Ladispoli”. Appena sbarcato in Italia, Dan Friedkin, neo patron della Roma calcio, ha scelto l’hotel di lusso “La posta vecchia” per alloggiare alcuni giorni, week end compreso. Si è recato poi nel centro sportivo di Trigoria nel pomeriggio facendo visita alla squadra e assistendo agli allenamenti guidati da Paulo Fonseca. Come svelato dal Romanista, il magnate texano, assieme al figlio Ryan, che invece è rimasto nella Capitale, è tornato da poco a Ladispoli per passare la notte, cosa che farà ancora naturalmente. Chissà se il presidente giallorosso si concederà in queste ore anche un giro in città.

La posta vecchia di Ladispoli era balzata agli onori della cronaca la scorsa estate quando alcuni tra gli uomini più potenti al mondo della Russia avevano deciso di festeggiare un compleanno della moglie di uno zar nella struttura che si affaccia sul mare vicino al castello degli Odescalchi. In quell’occasione venne allestito un mega palco, arrivarono dall’alto elicotteri, dal mare persino lo Sputnik con una pista di atterraggio. Oltre a fuochi d’artificio costati centinaia di migliaia di euro, si esibì persino Enrique Iglesias, figlio di Julio.

Altro scenario, naturalmente, visto che Friedkin, successore di Pallotta, è qui solo per riposare e prendere confidenza con la nuova realtà.

