Il vecchio faro di Fiumicino è a rischio crollo. A seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco la struttura, usurata dagli agenti erosivi marini, dovrà ora essere messa in sicurezza. A tal proposito i “pompieri” hanno dettato le prime prescrizioni al sindaco di Fiumicino presente all’ispezione assieme agli assessori Roberto Cini e Paolo Calicchio. «Dovrà essere predisposta con urgenza una recinzione a circa 15 metri dal manufatto dove edificato il faro – garantisce il primo cittadino Esterino Montino -. È quanto ci hanno chiesto i vigili dopo il sopralluogo. Intanto, stiamo mettendo in sicurezza l’area portuale con le spese a carico la società Iniziative portuali che non ha ottemperato all’ordinanza sindacale, emanata alla fine dello scorso anno, con la quale si intimava di mettere in sicurezza l’area e rimuovere i cumuli di rifiuti».

