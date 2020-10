Ladispoli, nell'auto 260 grammi di coca: arrestato

Trenta anni, incensurato e pusher. Lo hanno sorpreso i carabinieri di Ladispoli durante uno dei consueti controlli antidroga.

I militari hanno fermato l'uomo e si sono inssospettiti a causa del suo atteggiamento. A quel punto hanno optato per una minuziosa perquisizione personale e all'interno della vettura. Un'attività fruttuosa, visto che gli investigatori hanno trovato ben 260 grammi di cocaina, parte dei quali già suddivisi in singole dosi per la vendita. Dunque, un pusher organizzato.

Un quantitativo di droga importante, che se immesso sul mercato avrebbe fruttato allo spacciatore oltre 10 mila euro. La cocaina è stata sequestrata e al termine degli accertamenti, il 30enne è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione dell'autorità competente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA