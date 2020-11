Torna dalla Spagna con 2 kg di marijuana: arrestato moldavo residente a Cerveteri

Attendeva un "prezioso" pacco dalla Spagna. Dentro, un acquisto che, nelle sue intenzioni, lo avrebbe fatto vivere bene per un bel po' di tempo. Ma il cittadino moldavo residente a Cerveteri, andato fino a Milano Malpensa per ritirare il pacco proveniente dalla penisola iberica con un aereo, non sapeva che a consegnarglielo sarebbero stati i militari della Guardia di finanza, autorizzati dalla Procura di Busto Arsizio.

All'interno dell'involucro, nascosto in una pentola a pressione ben confezionata e sigillata, ben 2 chilogrammi di marijuana che avrebbero invaso il litorale a nord di Roma e reso guadagni importanti al corriere della droga.

L'operazione, condotta dalla Compagnia della Guardia di finanza di Ladispoli insieme al gruppo di Milano Malpensa. Per il moldavo sono naturalmente scattate le manette con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

