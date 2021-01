Quaranta guariti a Formello, 21 a Fiano Romano, 8 a Campagnano. Sacrofano vede la luce: è vicina a quota zero contagiati. Scende velocemente la curva della pandemia nei comuni tra la Flaminia e la Cassia bis, nell’hinterland a nord di Roma. Ieri in tutta la Asl Rm4 sono stati solo 14 i nuovi casi a fronte di 80 casi al giorno delle scorse settimane. Due i nuovi casi a Bracciano, 1 a Capena, 1 a Mazzano Romano mentre in un solo giorno sono stati comunicati oltre cento guariti: 5 ad Anguillara, 8 a Campagnano , 1 a Canale Monterano , 10 a Capena, 21 a Fiano Romano, 40 a Formello. Quasi 8 mila guariti dall’inizio della pandemia, 78 mila tamponi effettuati e fino a lunedì 3.842 vaccinati.

Sacrofano, 8 mila abitanti, conta soltanto 4 persone contagiate dal virus: «Fortunatamente – dice il sindaco di Patrizia Nicolini – grazie all’impegno di tutta la comunità che rispetta rigorosamente le regole di distanziamento, siamo arrivati ad avere pochissimi casi. Stiamo investendo su una nuova forma di turismo, più lento e proiettato a valorizzare le nostre bellezze naturalistiche. Un turismo di prossimità, con visitatori, non troppi, che amano immergersi nel verde». Grande successo stanno avendo le passeggiate naturalistiche organizzate dalla Associazione Asinelli di Veio, con il patrocinio del Comune. Primo appuntamento dell’anno per sabato alle 10. Grandi e bambini trascorreranno qualche ora in compagnia dei simpatici Isidoro detto Easy, Priscilla e Ciuchino.

A Formello, 14 mila abitanti, ieri comunicati 40 guariti. Il totale dei contagi è arrivato a 50, un numero piuttosto esiguo rispetto alla popolazione: «Voglio ringraziare – dice il sindaco Gianfilippo Santi – i formellesi. Dopo tanti sforzi che tutti abbiamo fatto nel rispettare le regole, speriamo che la tendenza al ribasso» Fiano Romano, 16 mila abitanti, conta 71 contagi, un filo meno dello 0,5% della popolazione. Ieri la Asl ha comunicato 21 guariti: «Sebbene i casi continuino a scendere – dice il sindaco Ottorino Ferilli – non dobbiamo mai pensare che il virus sia sparito. Dobbiamo continuare a rispettare le regole in attesa di vaccinarci tutti». Il Comune di Fiano, nell’emergenza, offre la possibilità di accedere alla richiesta di fondi economici per l’acquisto di prodotti di prima necessità e farmaci. La domanda può essere effettuata online dalle persone sul sito internet del Comune. A Campagnano, 11 mila abitanti, il virus sembra mollare la presa. Ieri 8 guariti per un totale di 65 casi Covid nella cittadina, un numero contenuto rispetto a qualche settimana fa quando in tutto il territorio e i Comuni limitrofi, il Covid viaggiava più veloce.

Il sindaco di Campagnano Fulvio Fiorelli, nell’augurare ancora «Buon Anno», alla cittadinanza, ha riservato anche un pensiero particolare alle vittime del Covid: «Il mio primo pensiero – si legge in un comunicato di Fiorelli - va a tutte le persone che facevano parte delle nostre famiglie, della nostra comunità e che, purtroppo, non ci sono più. Sono vicino, in particolare, a coloro che hanno affrontato e convivono con la perdita dei loro cari e a tutti malati in isolamento domiciliare o ricoverati. La mia vicinanza e solidarietà, inoltre, va a chi sta affrontando e combattendo la moltitudine di problemi, anche economici, connessi alla pandemia».

