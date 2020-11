Covid 19, muore civitavecchiese ultracentenaria: quinto decesso di novembre. Si riduce il cluster alla Rsa Gonzaga

Nonostante i contagi da Covid nel territorio vadano stabilizzandosi, continua la conta dei decessi. Una donna di oltre 100 anni di Civitavecchia è deceduta giovedì sera nella propria abitazione. Aveva contratto il virus insieme ai suoi familiari nei primi giorni di novembre e per lei non c'è stato scampo. Si tratta del quinto decesso avvenuto nel corso di questo mese in città. Un dato che fa riflettere e che mostra quanto il Covid sia letale per alcune categorie, in special modo gli anziani.

Il bollettino regionale parla di 38 nuovi casi di positività: 17 a Civitavecchia, 7 a Cerveteri, 6 a Ladispoli, 5 a Santa Marinella, 3 ad Allumiere. Sono invece 42 le persone guarite: 11 a Civitavecchia, 19 a Ladispoli di cui 13 ospiti della Rsa Luigi Gonzaga, il cui cluster va quindi riducendosi, 4 a Cerveteri, 4 a Santa Marinella, 4 a Tolfa.

