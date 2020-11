Covid, un morto a Civitavecchia e 66 positivi sul territorio

Sembrava che la curva del contagio tendesse a scendere e invece in base ai dati odierni riferiti dal bollettino regionale il Covid è tornato a crescere a Civitavecchia e nel comprensorio.

Anche una vittima nel bilancio relativo a ieri: si tratta di un civitavecchiese di 92 anni che non ce l'ha fatta a superare il virus. Per quanto riguarda i contagi, se ne sono registrati 66. Di questi 29 a Civitavecchia, con 14 sintomatici; 21 a Ladispoli, anche in questo caso 14 dei quali sintomatici e 5 afferenti alla Rsa San Luigi Gonzaga, dove un paio di settimane fa è esploso un cluster; 11 a Cerveteri, dei quali 9 sintomatici; 5 a Santa Marinella, di cui 3 sintomatici.

I guariti sono stati 14: 5 a Civitavecchia, 5 a Cerveteri, 4 a Ladispoli.

Con i dati di oggi, Civitavecchia torna a superare i 300 positivi (sono 314) e Ladispoli ci si riavvicina: 297 contagiati. Santa Marinella, con 93 positivi, tende pericolosamente verso quota 100.

