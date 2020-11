Covid: salgono ancora i contagi in città e nel territorio, ma ci sono anche molti guariti

La corsa del Covid non si arresta: anche nelle ultme 24 ore sono stati 45 i positivi riscontrati nel territorio. A Civitavecchia se ne sono registrati 19, 11 a Ladispoli, 7 a Santa Marinella, 6 a Cerveteri e 2 a Tolfa.

Il bollettino regionale però parla anche di 36 guariti: 15 a Civitavecchia, 10 a Ladispoli, 6 a Cerveteri, 4 a Santa Marinella e 1 a Tolfa.

Sul numero cartaceo di domani, come la Asl si organizza per far fronte all'emergenza, creando una vera sinergia tra gli ospedali San Paolo di Civitavecchia e Padre Pio di Bracciano.

