Covid, 7 positivi a Civitavecchia e 13 nel comprensorio

Seconda giornata di relativa tregua per i contagi da Covid a Civitavecchia e nel comprensorio. Dopo i 12 positivi di ieri, oggi il bollettino regionale riferisce di 20 nuovi infetti.

Tre le città interessate: 7 contagi a Civitavecchia, altrettanti a Cerveteri e 6 a Ladispoli. Numeri che fanno tirare un sospiro di sollievo soprattutto a quest'ultima città, che vede rallentare da qualche giorno la crescita dei positivi. I malati "attivi" sono comunque 282, tanti, contro i 169 di Civitavecchia e i 148 di Cerveteri. Una sola guarigione registrata, si tratta di un residente a Civitavecchia.

Intanto da domani cambiano le regole per effettuare i tamponi nei Drive in del San Paolo e di largo della Pace a Civitavecchia e della Casa della salute di Ladispoli. Per l'esame sarà infatti obbligatoria la prenotazione al sito http://prenota-drive.regionale.lazio.it/main/home. La Asl ha preso questa decisione per ridurre i tempi di attesa ed evitare che i Drive-in si trasformassero in potenziali luoghi per assembramenti e, quindi, di contagio.

