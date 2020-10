Covid, nuovo record di positivi a Civitavecchia e nel territorio. Crescono i sintomatici

Non si ferma la corsa del Covid. Oggi ennesimo record tra Civitavecchia e il comprensorio: ben 58 i positivi. E la nuova preoccupazione rigaurda il forte aumento dei sintomatici: oggi 40.

Maglia nera nella classifica dei contagi ancora Ladispoli, con 24 casi, di cui 16 con sintomi. Segue Cerveteri con 17 positivi e 11 sintomatici. Male anche Civitavecchia: 14 infetti, di cui 9 sintomatici. Se ne registrano poi 2 ad Allumiere, di cui uno sintomatico e uno a Santa Marinella con sintomi. Il totale di giornata è di 58 contagiati, e sul territorio si toccano i 455 positivi, numero mai raggiunto neppure nella prima ondata del virus.

Unica consolazione, gli 8 guariti: 3 a Cerveteri, 2 a Civitavecchia, 2 a Ladispoli, 1 a Santa Marinella.

Intanto da domani al San Paolo riapre il reparto di Medicina Covid con 13 posti. Ancora chiusi i servizi dislocati nei tre container installati nel cortile dell'ospedale, cioè quello pre-triage, quello per tamponi e test rapidi e l'ultimo per adibito a sala prelievi. Tutti servizi che la Asl conta di erogare da martedì. Domani i tamponi e i test rapidi si effettuano al Drive in del porto, i soli test rapidi anche al Centro diagnostico Buonarroti. I positivi all'esame vengono poi isolati e sottoposti al tampone molecolare.

