Il virus riaccelera: 8 casi in città, 21 nel comprensorio

Dopo una giornata in cui il trend sembrava essersi invertito, i positivi al Covid tornano a salire prepotentemente. Otto i nuovi contagiati oggi a Civitavecchia, 21 nel resto del territorio: 9 a Ladispoli, 7 a Santa Marinella, 2 a Cerveteri e 2 ad Allumiere. Il totale dei positivi nel comprensorio ha raggiunto quota 346, con Ladispoli maglia nera: 147 le persone infette.

Il bollettino regionale ha registrato anche 6 guariti, tutti nel comune di Civitavecchia.

Intanto la Asl si prepara ad affrontare la nuova ondata del virus, stringendo i tempi per il ripristino del reparto Covid al San Paolo e potenziando l'attività di tracciamento dei contagi.

Ieri, inoltre, è stata rimossa la tenda Drive in nel cortile del San Paolo, dove oggi verrà posizionato un container, struttura più confortevole per gli utenti e per gli operatori.

