Civitavecchia, tutti negativi i colleghi del medico positivo al San paolo. Cinque contagiati in città e sul territorio

I test rapidi eseguiti sui colleghi del medico positivo del reparto di Radiologia del San Paolo di Civitavecchia per il momento sono tutti negativi. Nei prossimi giorni, comunque, riprederà la campagna di screening di tutto il personale sanitario.

Intanto, sempre nella mattinata di oggi, è stato ricoverato un positivo al San Paolo. L'uomo era in quarantena, ma le sue condizioni di salute si sono aggravate e ora si trova nella stanza di isolamento del poliambulatorio di largo Donatori del Sangue in attesa di essere trasferito in un reparto Covid della capitale.

In città si contano inoltre 2 nuovi contagiati, entrmabi contatti di casi già isolati. Anche a Ladispoli se ne sonbo registrati 2 e 1 a Cerveteri. C'è poi un guarito nel comune di Cerveteri.