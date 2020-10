Boom Covid: 5 casi a Civitavecchia e 5 nel comprensorio. Aumentano le classi isolate

Domenica nera per Civitavecchia e per i comuni del comprensorio sul fronte Covid. Ben 10 i nuovi positivi sul territorio.

Cinque si registrano a Civitavecchia: 2 residenti di rientro dalla Spagna e 3 contatti di casi già in isolamento. Altri 4 contagi sono stati individuati a Cerveteri e 1 a Ladispoli. Sono guarite 2 persone, 1 a Civitavecchia e 1 a Santa Marinella.

Intanto, si allunga la lista delle classi messe in isolamento. Da ieri altre due a Ladispoli e 1 a Cerveteri.

Sul numero cartaceo di domani maggiori dettagli.

