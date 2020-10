Covid, boom di nuovi casi: 2 a Civitavecchia, 1 ad Allumiere, 5 a Cerveteri

Ultimo aggiornamento: 14:58

Nuova impennata del Covid a Civitavecchia e nel comprensorio. Nelle ultime ore è tornata a salire la lista dei nuovi casi di contatto. In tutto il distretto Asl Roma 4 ben 27 i positivi, tra questi 8 sono residenti dei comuni del comprensorio.Si tratta di due persone di Civitavecchia, un ragazzo di 17 anni per il quale sono già partiti i controlli sui contatti del gruppo classe (ancora non è stata riferita la scuola che frequenta) e un uomo di 77 anni rintracciato in fase di preospedalizzazione. Si doveva sottoporre a un intervento chirurgico anche un uomo contagiato nel comune di Allumiere. Altri 5 positivi sono stati invece individuati a Cerveteri, tra cui un ragazzo di 19 anni. Tutti sono stati scoperti grazie alle attività di contact trancing avviati su altri contagiati già posti in isolamento.Sono guarite anche 7 persone: 2 a Santa Marinella, 2 a Civitavecchia, 2 a Ladispoli e 1 a Cerveteri.