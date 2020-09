Covid, più guarigioni che nuovi casi

Trend in discesa per il Coronavirus a Civitavecchia e nel comprensorio. Almeno per la giornata odierna. Il bollettino regionale appena uscito parla infatti di un solo nuovo positivo, registrato a Ladispoli e di tre guarigioni, una a Santa Marinella e due a Cerveteri.

Questo significa che oggi nel comprensorio di Civitavecchia i contagiati attivi scendono da 83 a 81. Non solo, ma Ladispoli che fino alla scorsa settimana aveva molti meno positivi di Cerveteri, ora ha quasi raggiunto la città etrusca. Cervteri infatti ha 23 malati e Ladispoli 22. Civitavecchia è ferma a 19, Santa Marinella è scesa a 16 e Allumiere è ferma a 1.