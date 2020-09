Covid, altri due casi positivi a Cerveteri. Un guarito a Civitavecchia

A Cerveteri altri due positivi al Covid. Si tratta di un uomo di rientro dalla Romania e di un contatto di un caso già isolato e rintracciato grazie all'indagine epidemiologica condotta dagli esperti del Dipartimento di prevenzione della Asl Roma4. Si registra anche un guarito residente a Civitavecchia.

A Cerveteri il numero dei positivi sale a 23, mentre scendono a 17 i casi totali sul territorio di Civitavecchia. Santa Marinella ne conta 13, 8 Ladispoli e 2 Allumiere.

Rintracciati anche 8 positivi ieri sera al Drive in di largo della Pace, fuori dal porto di Civitavecchia, dove sono stati eseguiti in totale 653 test rapidi. Si tratta di tutti passeggeri di ritorno dalla Sardegna residenti in regioni diverse dal Lazio. Ultimo aggiornamento: 16:27