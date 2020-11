Covid 19, sale ancora il numero dei contagi a Civitavecchia e nel territorio

Positivi al Covid ancora in crescita a Civitavecchia e nel comnprensorio. Il bollettino diffuso dall'unità anticrisi regionale parla di 21 nuovi casi solo a Civitavecchia. Sono invece 23 quelli registrati a Ladispoli, 19 a Cerveteri, 3 a Tolfa e 3 a Santa Marinella. Ma sono anche guarite 40 persone. Il numero più alto si è registrato a Ladispoli, 25, 9 a Civitavecchia, 3 a Cerveteri e 3 a Santa Marinella. E' anche deceduta una donna di 93 anni ospite della RSA di Ladispoli Luigi Gonzaga.

C'è poi preoccupazione per la situazione della struttura per anziani di Santa Marinella, Regina Celorum, dove al test rapido sono risultati positivi 13 pazienti e 8 operatori. Domani dovrebbero arrivare i responsi dei molecolari effettuati ieri. Intanto, la Asl ha avviato l'audit per capire le cause del contagio.

Ultimo aggiornamento: 16:45

