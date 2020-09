Contrordine a Cerveteri: al Mattei tutti negativi, si torna a scuola

Allarme rientrato all'istituto Mattei di Cerveteri. Non sono infatti affetti da Covid l'alunno e i due docenti inizialmente risultati positivi ai test rapidi effettuati nei giorni scorsi dalla Asl. Sottoposti a tampone molecolare, i tre sono risultati tutti negativi e quindi la Roma 4 ha dato l'immediato via libera per il rientro a scuola.

La classe dell'alunno inizialmente risultato positivo era stata messa in quarantena. Isolati anche i due insegnanti, per i quali si attendeva appunto l'esito dei tamponi per eventuali ulteriori provvedimenti riguardanti i loro contatti. Per fortuna i risultati degli esami sono stati negativi per tutti e dunque l'allarme è completamente rientrato: al Mattei non c'è nessun positivo. Ultimo aggiornamento: 10:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA