Civitavecchia, dai test rapidi spunta un positivo al Galilei: 5 classi in quarantena in città e altre 11 nel comprensorio

Questa mattina la palestra del liceo Galileo Galilei di Civitavecchia si è trasformata in un mini drive. Testate ben 609 persone, tra docenti, studenti e personale ausiliario dell'istituto. Tra questi un solo positivo. Un dato confortante, ha commentato la preside dell'istituto Maria Zeno che ha aggiunto: .

In totale nel comprensorio sono 16 le classi in isolamento: 5 a Civitavecchia (2 al Galilei, 2 al Marconi, 1 al Guglielmotti), 1 a Santa Marinella ( scuola dell'infanzia Montefiore), 5 a Cerveteri (4 classi dell'Istituto Mattei e una del comprensivo Don Milani), 5 a Ladispoli (4 classi del Di Vittorio e 1 del comprensivo Ilaria Alpi).