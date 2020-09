Cerveteri, al Mattei 460 test e tre positivi

Gli screening anti-Covid della Asl nelle scuole del territorio danno i primi risultati.

E' infatti terminato quello effettuato all'istituto Mattei di Cervteri. Ben 460 i test rapidi effettuati dagli addetti del Dipartimento di prevenzione della Roma 4, con l'individuazione di tre positivi. Si tratta di due insegnanti e uno studente. I test ora dovranno essere validati dai tamponi molecolari già programmati sui tre soggetti.

Naturalmente la scoperta dei positivi comporterà conseguenze sull'attività didattica del Mattei. Per ora è stata posta in quarantena solo la classe dello studente contagiato. Questo perché le insegnanti, come riferisce la Asl, hanno sempre mantenuto il distanziamento sociale dai ragazzi e indossato la mascherina. Ultimo aggiornamento: 15:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA