​​Castel Gandolfo, affiora cadavere di un uomo: recuperato dai vigili del fuoco

Giovedì 19 Agosto 2021, 18:21

A Castel Gandolfo intorno alle 15.30 è stato avvistato da due ragazzi in canoa un cadavere nelle acque del lago, a circa 30 metri dalla riva delle spiaggette del bosco di via dei Pescatori. Sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e i vigili del fuoco di Marino insieme ai colleghi del nucleo sommozzatori, la protezione civile e un elicottero dei pompieri.

I vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere in evidente stato di decomposizione, che ora verrà trasportato dalla mortuaria al policlinico di Tor Vergata per l'autopsia. L'uomo era vestito con una maglietta chiara e pantaloni verdi, non è stato ancora identificato. Secondo il medico legale la morte risalirebbe a diversi giorni prima, si sta cerdando di capire se fosse l'uomo di 60 anni di Cecchina, scomparso da 15 giorni circa dall'Ospedale dei Castelli le cui ricerche vanno avanti da molti giorni, l'età apparente di questo corpo è tra i 45 e i 60 anni .

Foto Luciano Sciurba-Giorgia Fagiolo