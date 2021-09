Albano Laziale, insediato il nuovo vescovo Vincenzo Viva

Mercoledì 8 Settembre 2021, 21:05

Albano Laziale è stato celebrato in piazza Pia il rito dell'insediamento del nuovo vescovo della diocesi di Albano, monsignor Vincenzo Viva, il nuovo pastore, 50enne che viene dalla diocesi di Gallipoli in Puglia. Arriva nominato di recente da Papa Francesco, in sostituzione del cardinale Marcello Semeraro, a sua volta, nominato dal pontefice, prefetto della congregazione per la causa dei santi in Vaticano . Sono intervenuti tutti i sindaci della diocesi che comprende 13 comuni tra i Castelli Romani, Aprilia e litorale di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno. Tra questi comuni anche Castel Gandolfo, seconda sede papale, ha partecipato alla celebrazione, anche la sindaca di Copertino (Lecce) Sandrina Schino, il paese del nuovo vescovo Vincenzo Viva . Presenti anche tutti i parroci del territorio e numerosi vescovi del Lazio. Hanno concelebrato all'insediamento del nuovo vescovo, insieme al cardinal Semeraro, che lascia la diocesi di Albano dopo 13 anni, il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, prefetto per l'evangelizzazione dei popoli e monsignor Fernando Filograna vescovo di Gallipoli.

Foto Luciano Sciurba