Un gatto alla Casa Bianca: ecco Willow, il nuovo animale domestico dei Biden

La Casa Bianca ha un nuovo inquilino. Il presidente Joe Biden ha aperto le porte della residenza presidenziale a Willow, la gatta di famiglia, una soriana di due anni. A svelarla al mondo è stata Jill Biden, con un post sui suoi profili social. Il portavoce della first lady, Michael LaRosa, ha raccontato che il primo incontro tra la gatta e il presidente è avvenuto nel 2020, quando l'animale è salito sul palco di un evento e «si è subito stabilito un legame» tra i due. La moglie del Presidenten degli Stati Uniti l'ha chiamata così in onore della sua città natale, Willow Grove in Pennsylvania.

Non è l'unico animale domestico presente alla White House. Willow dovrà condividere la casa con Commander, un cucciolo di pastore tedesco adottato dai Biden lo scorso dicembre. Lo storico cane di famiglia Champ, è deceduto invece lo scorso giugno a 13 anni. «Willow si sta ambientando alla Casa Bianca con i suoi giocattoli preferiti, le prelibatezze e un sacco di spazio per annusare ed esplorare», ha fatto sapere LaRosa in un comunicato.