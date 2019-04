Sardegna, volpe trovata impiccata in campagna: è la quinta in pochi mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una volpe è stata trovata impiccata nel cagliaritano. Il povero animale, è stato trovato appeso alla segnaletica stradale nelle campagne di Suelli, località a due passi dalla più nota Mandas. A fare la macabra scoperta, una signora che transitava lungo la strada e che ha scattato le drammatiche immagini, pubblicate da YouTg Net, che proponiamo.Quello di lasciare appese le volpi in bella vista, sembra sia una discutibile "tradizione" messa in atto da taluni piccoli allevatori. Un avvertimento, stando alla vulgata popolare, per le altre volpi di passaggio nella zona, ancora in voga nelle aree rurali. Quello di ieri, è soltanto l'ultimo di una serie di episodi simili che continuano a ripetersi con le stesse raccapriccianti modalità.Tra gli altri, il più clamoroso era accaduto il 6 gennaio scorso quando, nel territorio di Gonnosfanadiga, località del Medio Campidano nel sud-ovest della Sardegna, le volpi uccise e appese al cartello stradale che indica il Tempio A Megaron, erano state ben tre.