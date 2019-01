Il giallo delle 3 volpi impiccate sul cartello stradale in Sardegna: post rimosso, indagini in corso

E' mistero sulle tre volpi impiccate e fotografate da ignoti, sul cartello della segnaletica stradale che indica il Tempio A Megaron di Spadula, nel territorio di Gonnosfanadiga, nel cagliaritano. La notizia e l'immagine, pubblicate poco fa da You Tg, hanno creato clamore anche tra chi vive nell'area tanto che i commenti di rabbia e incredulità, postati in rete, non si sono fatti attendere. Il drammatico episodio, come citato dalla pagina ufficiale di You Tg, sarebbe accaduto stamattina quando qualcuno, sulla pagina di un gruppo chiuso dedicato ai pastori, avrebbe pubblicato la fotografia in questione che ritrae ben tre volpi, uccise ed appese al cartello stadale. La pubblicazione, avrebbe avuto un cosi forte impatto che sarebbero bastate poche ore per far rimuovere il post citato da You Tg.

I carabinieri della locale, si stanno muovendo per approfondire la questione. Il sindaco di Gonnosfanadiga, Fausto Orru', interpellato dal sottoscritto, dopo un sopralluogo sul posto incriminato e non avendo trovato nulla, si è detto "indignato per un gesto che, dovesse rispondere a verità, sarebbe inqualificabile".

Nel frattempo e mentre si cerca di approfondire l'episodio, si tenta di capire se, dietro alla uccisione delle tre volpi, ci possa essere una sorta di ritorsione dovuta alla perdita di qualche agnellino oppure all'opera di qualcuno in cerca di un momento (tragico) di notorietà. Casi del genere, è bene ricordarlo, non accadono soltanto in Sardegna. Episodi che hanno riguardato anche i lupi, sono stati registrati in mezza Italia. Una deriva crudele nei confronti della fauna selvatica che, come ha sottolineato il sindaco Orru', "sta riportando, per certi versi, il Paese indietro di cento anni".

