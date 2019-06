Volpe smarrita a Valle Aurelia in pieno giorno non trova né il cibo né il percorso verso la tana

A metà strada fra il parco di Villa Pamphili e quello di via Pineta Sacchetti, la giovane volpe, una femmina, si è aggirata a lungo smarrita nelle rare aree verdi di via Bacciarini, a Valle Aurelia, a ridosso del centro commerciale Aura. Difficile trovare cibo "facile" tra quelle vie: poche le colonie feline accudite dalle "gattare", ancora meno i samaritani animalisti disposti ad allungare qualche frattaglia. Non resta che frugare tra i rifiuti, ma è dura vincere la diffidenza nei confronti degli umani, per non dire del passaggio delle auto.

Quella piccola volpe aveva fame di sicuro, altrimenti non si sarebbe fatta vedere così in pieno giorno, ma evidentemente aveva perso l'orientamento senza più riuscire a raggiungere la tana, con ogni probabilità a Villa Pamphili dove abbondano piccoli roditori e non solo i grossi topi che escono dalle fognature. Le volpi, onnivore, sono tuttavia in grado di adattarsi all'ambiente urbano come dimostra la vastissima colonia di Londra che esce allo scopero nelle ore notturne

