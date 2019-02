Volpe uccisa barbaramente con un forcone, la Procura apre un'indagine: c'è il video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono realtà che superano l'immaginazione. Storie tremende di una crudeltà inaudita che sono difficili soltanto da concepire. Come quella accaduta in Sardegna, nel Nuorese e che vede protagonista, suo malgrado, una povera volpe, vittima della tremenda vendetta di un piccolo allevatore. Il macabro episodio risale ad un anno fa ed è tornato a far parlare di sé perchè, dopo 12 mesi, la Procura di Nuoro ha aperto un fascicolo relativo a quanto accaduto e ha delegato la Forestale per lo svolgimento delle indagini.Tutto era iniziato nel febbraio scorso quando, a seguito di alcune incursioni di una volpe ai danni di alcuni agnelli, almeno stando alle dichiarazioni successive rilasciate successivamente, un allevatore aveva deciso di vendicarsi, di fare giustizia da sé. Così, aveva armato delle tagliole. Adesso, non sarebbe rimasto altro da fare se non aspettare. E l'attesa, sembra non sia durata molto. Un bel giorno, infatti, una di quelle tagliole era scattata, intrappolando una piccola volpe. Piccola, sì, come dimostrano le terribili immagini pubblicate da You Tg Net e riprese da una accompagnatrice dell'uomo, talmente piccola che non si capisce come possa aver fatto a compiere lo sterminio degli agnelli.In ogni caso, una volta catturata e immobilizzata, ci si sarebbe potuti aspettare un intervento da parte di una qualche autorità che, magari chiamata dall'uomo, avrebbe potuto prendere in carico l'animale risolvendo la questione. Invece, nulla di tutto questo sarebbe accaduto. Dal momento della cattura, sarebbe invece scattata una ferocia inaudita. Armato di forcone e accompagnato da una donna con un telefono cellulare, l'uomo aveva comiciato a rivolgersi minacciosamente verso il povero animale. Poi, quel forcone, aveva comiciato ad infilzarla. Una, due, tre volte. Senza alcuna pietà. Con i minuti che passavano e quella "maledetta" volpe che non ne voleva proprio sapere di morire. Il resto, lo lasciamo a quelle immagini tremende e strazianti. A quella voce che, telecamera in mano mentre riprende lo scempio, si preoccupa di non farle pubblicare sui social che altrimenti, "ti arrestano". Lo lasciamo anche alle indagini della Procura di Nuoro che, finalmente, dopo mesi, ha acquisito il video di una barbara, assurda vendetta.