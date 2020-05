Roma, volpe ferita vagava sul Gra: salvata dalla polizia. L'hanno chiamata Foxy

Vagava sul Gra, spaventata. Ma alla fine è stata salvata dalla polizia. Foxy è il nome che è stato dato alla volpe di circa due anni trovata, nei giorni scorsi, dagli agenti della Polizia stradale di Settebagni al Km 17 del Grande raccordo anulare di Roma. L'animale, rimasto ferito agli arti posteriori a causa di un investimento, è stato raggiunto e soccorso dai poliziotti in servizio di pattuglia sul Gra. Nonostante le ferite, la piccola volpe stava cercando di raggiungere la campagna a ridosso del piano stradale, con grandi difficoltà, quando i poliziotti, dopo avere rallentato il traffico, sono riusciti a raggiungerla e ad avvolgerla delicatamente in una coperta, mettendola in salvo.

Viste le gravi condizioni in cui versava, gli agenti hanno deciso di trasportarla presso il pronto soccorso veterinario di via Salaria dove è stata subito ricoverata. Nei giorni successivi, superata la fase critica iniziale, la volpe è stata sottoposta ad un importante intervento chirurgico che, a dire dei veterinari, le consentirà di riacquistare le funzioni motorie dopo un necessario percorso di riabilitazione presso un centro specializzato per il recupero della fauna selvatica. Le donne e gli uomini del reparto Polizia stradale di Settebagni, presa a cuore la storia del piccolo Foxy, hanno effettuato una raccolta fondi volontaria per far fronte alle spese veterinarie.



